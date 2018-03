Chávez vê vitória da 'revolução' em Cúpula das Américas

O mandatário qualificou previamente como um êxito a reunião de mandatários de toda a América na qual o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, mostrou disposição para renovar as relações com países antagonistas de Washington, como Cuba e Venezuela.

"Essas posições de resistência, de dignidade, de soberania e de independência obtiveram em Port of Spain um dos maiores êxitos, uma das maiores vitórias de nossa história, e assim devemos apreciá-la", disse ele durante a comemoração do movimento de independência local de 1810.

"Parecia que as mudanças que aqui começaram, na Venezuela na última década do século 20, começaram a chegar à mesma América do Norte", acrescentou Chávez, trajado com seu uniforme militar, em um breve discurso.

Durante o encontro hemisférico, ambos os líderes apertaram as mãos e afirmaram ter vontade política para trabalhar conjuntamente, apesar das diferenças ideológicas.

(Por Fabián Andrés Cambero)