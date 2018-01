Check Point lança dispositivo de segurança ´tudo-em-um´ A Check Point lançou um novo dispositivo de segurança que reúne diversas funções: VPN-1 UTM Edge, que inclui modem ADSL, roteador, servidor de impressão, access point para redes Wi-Fi com acesso autenticado e funcionalidade de VPN. Traduzindo, isso significa que o aparelho pode servir para garantir a segurança da comunicação entre filiais de uma mesma empresa (desde que haja um aparelho em cada uma), graças à função VPN (Virtual Private Network, ou rede privada virtual), função que cria uma espécie de ´túnel´ por criptografia garantindo o sigilo na comunicação. Já em redes sem fio, o acesso pode ser autenticado por senha, de forma que apenas pessoas autorizadas possam navegar pelo ambiente Wi-Fi. Segundo a empresa, o aparelho é de fácil instalação e ainda inclui ferramentas como firewall, prevenção contra intrusos e antivírus. O preço básico do aparelho é de US$ 600 no mercado brasileiro. ?Freqüentemente, as pessoas pensam que ?fácil de usar? significa menor segurança ou menor facilidade de gerenciamento?, afirma Dave Burton, Diretor de Marketing de Produtos da Check Point Software Technologies. ?Clientes que utilizam o VPN-1 UTM Edge verão que o produto é de implementação simplificada e oferece gerenciamento centralizado, o que facilita às empresas protegerem suas filiais", diz.