Cheesemania ou cakemania?

Nos EUA, o cheesecake deixou de ser apenas um doce e virou mania. Ali não são só os puristas que preferem a versão mais simples – apenas massa e recheio, sem calda ou compota. Esse é o estilo favorito dos americanos. A receita clássica, com frutas vermelhas, está em segundo lugar na preferência nacional. Mas nem por isso novas versões – e endereços especializados – deixam de surgir a cada dia por todo o país, onde há um compreensível embate pelo título de 'o melhor cheesecake'. Em Nova York, a disputa mais acirrada está entre três casas, Cheesecake Factory, Junior's e Carnegie Deli. Cada uma tem seu estilo. A Cheesecake Factory serve, atualmente, 30 variedades do doce. E há sempre novidades. A rede, que tem 150 lojas no país, ficou conhecida por seus cheesecakes feitos com gelatina, que não vão ao forno e são altos, massudos e impiedosos como estes à direita. O estilo original é o puro, coberto com sour cream. Foi ele que abriu espaço para o cheesecake de pasta de amendoim, de bolacha Oreo, de chocolate Snikers e tantas outras receitas da marca criada nos anos 70, por um jovem e sonhador casal. A Factory tem de disputar fãs com o restaurante Junior's, cuja matriz fica no Brooklin. "O nosso é fabuloso. É tudo o que os cheesecakes nova-iorquinos têm de ser: cremoso sem ser pesado, light sem perder força", defende o dono, Alan Rosen. Sua receita original só leva cream cheese e baunilha. No cardápio modernizado, entretanto, há até um apple strudel. Por ano, o Junior's vende 1 milhão de tortas e é frequentado por gente famosa como Bill e Hillary Clinton e Jay-Z. FÁBRICA DE SONHOS - A gigante Cheesecake Factory tem 30 variedades do doce distribuídas em 150 lojas Menos chamativa, porém competitiva, a delicatessen Carnegie defende a própria receita, à base de cookies. A sócia Marian Levine conta que o doce ali vai ao forno três vezes – primeiro a massa, depois a massa com o recheio e por fim ele todo, só para dourar. Nesta página você vai ver uma entrevista com o americano George Geary, autor de dois livros sobre cheesecake. E conhecer duas brasileiras que viraram especialistas no doce. Como todos os outros aficionados, os três declaram: o melhor cheesecake é o meu.