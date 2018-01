Chefe da Microsoft defende ação da empresa para além do PC

O presidente-executivo da Microsoft, Steve Ballmer, defendeu a expansão da companhia para além do Windows e do Office, afirmando que os serviços entregues pela Web e aparelhos voltados aos consumidores são essenciais para o futuro da companhia. Falando durante encontro anual da empresa com analistas financeiros, Ballmer reconheceu que tem sido "martelado" por investidores que pedem que a Microsoft deveria focar em seus negócios principais de software para PCs e servidores e esquecer empreendimentos como players de música digital e videogames. A Microsoft quer produzir software que integre as melhores características de programas para PCs e sistemas de empresas, de serviços pela Web e de dispositivos eletrônicos e por isso precisa estar em todas essas áreas para acompanhar o ritmo da inovação, disse Ballmer. "Grandes coisas não acontecem do nada", disse Ballmer. "A maior parte dos casos de sucesso exigem investimento de longo prazo e inovação ... essa é nossa perspectiva." O executivo informou que está mais "otimista" agora do que em qualquer outro ponto da história da companhia e vê mais oportunidades de crescimento na próxima década que nos últimos 30 anos. Ballmer disse que a Microsoft também pode conseguir crescimento a partir de seus tradicionais produtos de software como o Windows e o pacote de produtividade Office.