Chefe da Polícia do Rio apoia movimento, diz sindicato O presidente do Sindicato de Policiais Civis do Rio (Sindpol-RJ), Francisco Chao, disse que recebeu apoio do chefe de Polícia, Fernando Velloso, para a paralisação realizada pela categoria. Eles estiveram reunidos por cerca de 40 minutos na Cidade da Polícia, onde cerca de 300 policiais permanecem agrupados e aguardando o momento de caminharem juntos para assembleia no Clube Municipal, na Tijuca, zona norte da capital.