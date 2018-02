Chefe de campanha de Obama nega querer arrecadar US$1 bi

O Partido Democrata e funcionários da campanha de Obama criticaram por meses a ideia de que a campanha pretende levantar 1 bilhão de dólares para financiar o esforço do presidente à reeleição. Mas uma fonte democrata disse no início deste ano que a meta ultrapassava 750 milhões de dólares, a soma recorde coletada em 2008 para a primeira campanha presidencial de Obama.

A campanha democrata identificou mais de 40 maneiras de conseguir os votos necessários para ganhar as eleições de novembro de 2012 contra o eventual candidato republicano, disse o chefe de campanha Jim Messina em um vídeo para partidários. O vídeo contém estratégias para coletar os 270 votos do colégio eleitoral que o Obama precisa para ganhar as eleições.

"As pessoas têm especulado que esta é uma campanha de bilhões de dólares. Isso é besteira", afirmou Messina, ex-vice-chefe de gabinete da Casa Branca, conhecido por ter "pavio curto".

"Nós não pegamos dinheiro do PAC (Comitê de Ação Política, na sigla em inglês) ao contrário dos nossos adversários. Nós financiamos esta campanha com contribuições de três, cinco dólares, ou o que você puder fazer para nos ajudar a expandir o nosso mapa, para colocar mais pessoas em campo, para construir uma campanha baseada no corpo-a-corpo que irá ser a diferença entre ganhar e perder", acrescentou Messina.

A campanha de Obama destacou-se por persuadir pequenos doadores a contribuir em 2008, quando ele ganhou a Casa Branca, e o presidente vem mantendo essa estratégia até agora em sua campanha de reeleição para 2012, com cerca de 98 por cento das doações de 250 dólares ou menos, disseram os organizadores de campanha em meados de outubro quando apresentou a situação de sua última arrecadação trimestral de fundos.

A campanha e os democratas contam também com grandes doadores, com 357 captadores de recursos dirigindo pelo menos 55,9 milhões para o esforço da reeleição de Obama, dinheiro que vai para os cofres de sua campanha, assim como para Comitê Nacional Democrata, de acordo com o Centro de Política Responsável, uma organização não-governamental.

A campanha se beneficia do PAC, chamado de Ação de Prioridade dos EUA, formado