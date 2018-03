Chefe de defesa aérea da Síria é morto, rebeldes tomam cidade ao norte

Eles disseram que o general Hussein Ishaq morreu no domingo por ferimentos sofridos no sábado durante o ataque das forças de Assad na cidade de Mleiha, que parecia visar ampliar o controle do presidente em torno da capital antes de uma eleição em 3 de junho.

As forças de defesa aérea, que têm uma grande base em Mleiha e são responsáveis ??pela defesa contra ataques aéreos, tiveram pouca participação na guerra com os rebeldes que não têm poder aéreo.

No entanto, Ishaq é um dos oficiais militares mais graduados a ser morto em três anos de conflito.

"Anunciamos uma boa notícia para a nação islâmica, da morte de um dos líderes da incredulidade, o general Hussein Yaqoub Ishaq, chefe da Administração de Defesa Aérea em Mleiha", disse a Frente Islâmica em um comunicado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, um grupo de monitoramento com base na Grã-Bretanha, também informou a morte de Ishaq em Mleiha.

Mleiha fica no limite da região Ghouta oriental - uma mistura de campo e pequenas cidades que se tornou uma base para combatentes rebeldes mas que foi cercada por forças de Assad há mais de um ano.

A mídia estatal não fez menção da morte de Ishaq, mas sites de Internet pró-Assad disseram que ele foi "martirizado" em Mleiha.

Ao norte de Damasco, rebeldes mataram 34 combatentes pró-Assad quando eles atacaram um posto militar próximo da cidade de Tel Malah, na província de Hama no domingo, disse o Observatório.

(Reportagem de Dominic Evans)