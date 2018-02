Chefe de entretenimento doméstico da Sony deixará empresa em março

"Nós apreciamos suas muitas contribuições para a empresa e lhe desejamos boa sorte em seus futuros empreendimentos", disse o presidente-executivo da Sony Entertainment, Michael Lynton, em um comunicado nesta quarta-feira.

A Sony está lutando para ganhar o apoio dos investidores depois de Loeb ter pedido em maio que a companhia desmembrasse uma parte do seu negócio de entretenimento para investidores, e tomasse medidas para melhorar a rentabilidade do estúdio. A Sony rejeitou a proposta de Loeb em agosto.

Em novembro, Lynton disse que a Sony havia identificado 250 milhões de dólares em cortes de custos que espera fazer nos próximos dois ou três anos. A empresa também irá produzir menos filmes, em uma mudança na direção de produção para TV, negócio de maior margem.

A saída do Bishop segue a partida este ano do chefe de marketing do estúdio, Marc Weinstock, e do veterano de relações públicas Steve Elzer.

(Por Lisa Richwine)