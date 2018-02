Chefe de gabinete de deputado do PSDB é morto no RJ Justino Alves Lopes da Silva, de 78 anos, chefe de gabinete do deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha (PSDB), foi morto a tiros, no sábado, 14, de manhã, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A polícia investiga se o crime ocorreu após uma tentativa de assalto ou se teria sido premeditado.