Chefe do Exército é o grande favorito nas eleições presidenciais do Egito Os eleitores egípcios depositaram seus votos nesta segunda-feira em uma eleição em que se prevê que o chefe do Exército, Abdel Fatah al-Sisi, será eleito presidente, com seus apoiadores demonstrando não estar preocupados com a liberdade política e o saudando como um líder forte necessário para o país.