Chefe do Google evita falar de fusões O Google está gerando grandes quantidades de dinheiro a partir de suas operações de publicidade em busca, mas o presidente-executivo da companhia, Eric Schmidt, praticamente excluiu a possibilidade de que a empresa esteja buscando grandes aquisições ou mudanças radicais no modo como usa seus recursos financeiros. Falando a investidores em uma conferência do Morgan Stanley, Schmidt também disse que discussões sobre fusões com outras grandes empresas da Internet são prematuras. Ele afirmou que o Google, provedor de busca líder da Web, está trabalhando mais próximo da Apple . O executivo ingressou no conselho de administração da fabricante do player de música iPod no ano passado. Um investidor pediu a Schmidt para comentar os rumores de que o Google possa estar desenvolvendo um aparelho de acesso à internet para competir com o iPhone, da Apple, que combina funções de celular e computador. "Eu não quero comentar rumores", disse Schmidt. "Mas eu digo que o Google e a Apple estão fazendo mais e mais coisas juntos... Temos objetivos similares e competidores parecidos", acrescentou. Ao anunciar o iPhone em janeiro, o presidente-executivo da Apple, Steve Jobs, informou que o aparelho terá entre seus principais recursos online a possibilidade de exibição do serviço de mapas Google Maps. Respondendo a uma pergunta sobre o potencial da indústria para grandes fusões, incluindo o rival Yahoo, Schmidt disse que a indústria de publicidade online está nas primeiras etapas de seu crescimento e que está longe de consolidação. "Seria cedo para o mercado se consolidar", disse o executivo. "Há tantas novas áreas...onde publicidade online dirigida pode estar. Não creio que seja o momento para uma consolidação do mercado", afirmou o executivo, notando como o ritmo de inovação promete mudanças explosivas nos próximos anos. Mary Meeker, analista do Morgan Stanley, perguntou a Schmidt se o Google poderia considerar uma mudança na maneira como investe seu dinheiro. "É altamente improvável", respondeu o executivo. "Um dos problemas da indústria de alta tecnologia é que companhias bem sucedidas tendem a gerar dinheiro de maneira abundante, mas elas não têm bons lugares onde investi-lo." Ele acrescentou que apesar do Google gerar grandes somas de recursos "é óbvio para onde esse dinheiro vai". O Google investe pesado em centros de processamento de dados e capacidade rede para ampliar o alcance de seus serviços na Web. Ao final de 2006, o Google tinha em caixa US$ 11,2 bilhões em dinheiro e títulos, alta de 40% em relação a 2005. Um investidor perguntou quando Schmidt espera ver a companhia diversificar sua fonte de receitas para além de publicidade na Web, da qual obteve praticamente toda a receita de US$ 10,6 bilhões registrada no ano passado. Cerca de 2 a 3% das receitas do Google são geradas por vendas de produtos de busca voltados para empresas. Schmidt disse que o mais novo contribuidor significativo ao faturamento da companhia são as assinaturas de softwares empresariais vendidos pela Web, os chamados "Google Apps".