Chefe do tráfico em favela do Rio morre após perseguição O chefe do tráfico da Favela do Aço, em Santa Cruz, zona Oeste do Rio, morreu hoje após troca de tiros com policiais do 27º Batalhão da Polícia Militar. Segundo relato dos policiais, Marcos Domingos da Costa, mais conhecido como Marquinhos Binha, de 35 anos, passou atirando perto de um posto da Polícia Militar da favela no início da manhã, quando voltava de um baile funk. Os policiais chamaram reforços e iniciaram uma perseguição.