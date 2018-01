Chefs afrancesam a Água Branca Os chefs Laurent Suaudeau, Erick Jacquin e Patrick Ferry vão estender as toalhas quadriculadas em suas respectivas banquinhas no Parque da Água Branca neste domingo, 12. O evento faz parte da comemoração do Dia da França em São Paulo. Boa desculpa para comer ao ar livre sanduíche de foie gras com magret defumado, macaron de chocolate, creme de ervilha... e vinhos da Tire-Bouchon. Só delícias que podem ser transportadas da cozinha ao piquenique. Programação completa: www.saopaulo.sp.gov.br/anodafrancanobrasil/