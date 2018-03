Chega a 10 número de mortos por causa da chuva no Rio Uma mulher morreu e três crianças ficaram feridas no desabamento de um velho sobrado na Rua Barão de São Félix, na região próxima à Central do Brasil, no centro do Rio, em conseqüência das chuvas que caem no Estado desde ontem. Vânia da Silva, de 36 anos, morreu, e as três filhas dela - Alessandra, de 12, Patrícia, de 9, e Vanessa, de 4 - ficaram feridas, mas passam bem. Alessandra, Patrícia e Vanessa foram levadas por policiais militares do 5º Batalhão (Praça da Harmonia) para o Hospital Souza Aguiar, na região central. Com o acidente, subiu para dez o número de mortos e para pelo menos 15 o de feridos por causa do mau tempo no Estado. "Minha irmã eu sei que perdi", disse, chorando, Arlindo Silva, irmão de Vânia. "As minhas sobrinhas estão lá, no hospital." O desmoronamento ocorreu no início da tarde. Vizinhos ouviram o barulho do teto caindo e a gritaria que se seguiu. "Começaram a gritar: `O casarão caiu, o casarão caiu''", relatou uma testemunha. O prédio atingido era muito antigo. Construções contíguas, contudo, não foram afetadas. No momento do desastre, as quatro vítimas estavam em casa. Os policiais militares faziam uma ronda nas proximidades, chegaram rapidamente e retiraram as crianças dos escombros. Um deles afirmou que as meninas tiveram apenas escoriações superficiais e não pareciam correr risco de morte. Vânia, contudo, não resistiu ao entulho que desabou da construção, do início do século XX. A área é uma das mais antigas da capital fluminense e tem muitos prédios velhos e em más condições de conservação.