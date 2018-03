Chega a 16 total de mortos em naufrágio no AM

O Corpo de Bombeiros do Amazonas resgatou os corpos de mais duas vítimas do naufrágio do barco Almirante Monteiro no Rio Amazonas, na comunidade Novo Remanso, município de Itacoatiara, a 170 quilômetros de Manaus. O acidente ocorreu na madrugada de quinta-feira. Com os corpos encontrados neste sábado, sobe para 16 o número de mortos na tragédia. As vítimas ainda não foram identificadas. O barco levava cerca de 110 passageiros. As suspeitas são de que ele tenha se chocado com uma balsa na madrugada de quinta-feira. A embarcação tinha como destino a capital amazonense e vinha de Alenquer, no Pará.