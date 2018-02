Chega a 6 número de mortos pelas chuvas em Salvador Mais dois corpos foram encontrados ontem em Salvador. Com isso, subiu para seis o número de mortes por causa das enchentes. Ontem, por volta das 16 horas, o corpo de Rodrigo Cassiano da Silva, de 20 anos, morto no desabamento de um imóvel com dois amigos, foi localizado pelos bombeiros. No fim da manhã, havia sido encontrado o corpo de Fernanda Bispo, de 27 anos, que na terça-feira foi tragada com a filha Beatriz, de 6 anos, por um bueiro destampado sobre um córrego no bairro de Santa Mônica.