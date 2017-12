Chega a nove o número de PMs baleados no Rio essa semana

Os bandidos pararam o carro perto do veículo do PM e fizeram os disparos. O militar passou por uma cirurgia no Hospital Estadual Alberto Torres, também em São Gonçalo.

Mais cedo no mesmo dia, outro policial do 12º Batalhão foi baleado na perna durante confronto na favela da Grota, no Largo da Batalha, em Niterói. Ele foi socorrido no Hospital Azevedo Lima, na mesma cidade.

Na manhã de quarta, dois PMs foram baleados em uma tentativa de assalto na Avenida Francisco Bicalho, em Santo Cristo, região central da cidade. Um dos policiais foi abordado pelo bandido de moto. Ele reagiu e um homem morreu na hora.

Na segunda-feira, 24, o soldado Ryan Procópio foi encontrado morto dentro de um carro na Avenida Brasil, em Bangu, zona oeste do Rio. A principal suspeita é de que ele tenha sido sequestrado e torturado por traficantes. No dia seguinte, dois PMs foram baleados em Guadalupe, na zona norte do Rio. Um deles morreu com um tiro na cabeça.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na quarta-feira, o governador Luiz Fernando Pezão voltou a pedir penas mais severas para quem matar policiais. "Acho que a gente precisa de penas mais severas. Tinha discutido já em abril a pena mais severa para quem matar o policial".