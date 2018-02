Chega a nove total de mortos pelas enchentes no MA

São Luís, a capital do Estado, é um dos municípios que entraram em estado de emergência por seis meses, conforme decreto assinado pelo prefeito João Castelo (PSDB). São 800 pessoas desabrigadas pelas cheias. As águas baixaram e já é possível chegar a pé até as casas que foram condenadas pela Defesa Civil.

A maioria das residências atingidas foi construída em local totalmente inadequado para a moradia. Como as de Salinas do Sacavém, um amontoado de pequenas casas em ruas irregulares, onde o acesso é difícil. Lá morreram duas pessoas soterradas pelo concreto de uma escada que levava ao alto de um morro. Com as chuvas fortes do fim de abril, as enxurradas arrancaram a escada e a lançaram sobre a casa em que estava um casal. A morte foi imediata.

O Ministério da Saúde anunciou que até o fim da semana chegará ao Maranhão um carregamento de 265 mil unidades de 15 tipos de medicamentos, entre eles penicilina, paracetamol, diclofenaco de potássio, seringas descartáveis e ataduras.