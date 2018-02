Chega a quatro número de mortos em tempestade no Rio Um jovem de 16 anos morreu eletrocutado ao encostar em um fio de energia elétrica solto, durante a tempestade que atingiu o Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira, 05, no bairro de Guaratiba, zona oeste da capital fluminense. O acidente ocorreu na Favela da Foice. A vítima ainda não foi identificada pelos bombeiros. Com isso, sobe para quatro o número de mortos no Estado do Rio em decorrência das chuvas desta quinta.