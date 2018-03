Chegam ao PA os primeiros homens da Força Nacional Os primeiros cem homens da Força Nacional de Segurança já estão no Pará para apoiar fiscais de órgãos ambientais no combate ao desmatamento e extração ilegal de madeira. Eles saíram de São Luís do Maranhão em dois aviões da Polícia Federal no meio da tarde de hoje. De Belém, os militares devem seguir diretamente para Tailândia, de onde carretas estão transportando madeira apreendida pela fiscalização. A tropa vai se juntar a outros 400 homens da Polícia Militar do Pará, a quem gradativamente irá substituir na região. Outros 57 homens devem se integrar à Força dentro de dois dias, porque ficaram no interior do Maranhão para reprimir crimes ambientais e agrários. De acordo com uma fonte do Ministério da Justiça, a Força Nacional deverá permanecer no mínimo dez dias no Pará.