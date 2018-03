Cheia deixa 1,5 mil desabrigados em Rio Branco

O chefe da Comdec, capitão George Santos, informou que até a tarde de hoje 672 famílias desabrigadas foram cadastradas, 365 delas nos abrigos públicos e 308 na casa de parentes. Santos disse que a tendência do rio é continuar baixando, mas a situação ainda é instável porque há previsão de chuvas na cabeceira do rio.

Desde segunda feira a cidade está em estado de emergência decretado pelo prefeito Raimundo Angelim. Com a medida, as vítimas da enchente podem sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para usar o dinheiro na recuperação de suas casas. Segundo nota divulgada hoje pela Caixa Econômica Federal, o saque poderá ser realizado desde que o Ministério de Integração Nacional reconheça o estado de emergência por meio de portaria publicada no "Diário Oficial da União".