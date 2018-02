Cheia do Rio dos Sinos deixa 59 famílias ilhadas no RS

A chuva que provocou a enchente do Sinos ocorreu na noite de quarta-feira, nas nascentes do rio, na serra gaúcha. Mesmo que a quinta-feira e a sexta-feira tenham sido ensolaradas, a água desceu em direção à foz e fez o rio subir 1,4 metro acima de seu nível normal em Canoas. No oeste do Estado, o rio Uruguai avançou sete metros em São Borja, ameaçando entrar nas casas próximas à margem.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul está em estado de alerta porque há perspectiva de novos temporais amanhã, provocados por um ciclone extratropical no Oceano Atlântico, especialmente no litoral sul. A chegada de uma nova frente fria deve empurrar a umidade para o mar e deixar o céu limpo na segunda-feira.