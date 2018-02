Cheia do Rio Tapajós afeta 17 cidades do Pará O alto nível do Rio Tapajós, que ontem registrava 8.94 metros, já provocou estragos em pelo menos 17 cidades do lado oeste de suas margens, segundo dados da Defesa Civil do Estado do Pará. Após três dias com o nível elevado, a previsão é a de que ele comece a diminuir, já que a chuva deu uma trégua hoje, segundo a Defesa Civil.