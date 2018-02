Chelsea atropela o Liverpool no Campeonato inglês

O Everton voltou para o grupo dos quatro primeiros colocados, com a vitória por 2 a 1 contra o Southampton e o Tottenham Hotspur ganhou do Stoke City por 3 a 0, sua primeira vitória desde que Tim Sherwood assumiu como técnico permanente.

O Chelsea ficou um gol atrás depois que Martin Skrtel marcou aos quatro minutos, mas se recuperou com gols de Eden Hazard e Samuel Eto'o ainda no primeiro tempo, levando o Liverpool a sua segunda derrota em quatro dias, já que ele perdeu para o Manchester City na quinta-feira.

Giroud, atacante francês do Arsenal, que não marcava em nenhuma competição desde 23 de novembro, teve a sua chance e soube aproveitar o tiro livre batido por Theo Walcott e fez o seu gol no meio do segundo tempo.

O Arsenal está no topo da tabela com 42 pontos em 19 jogos, um ponto a mais do que o Manchester City e o Chelsea mais longe, ocupando a terceira posição.

O Liverpool que ficou no topo da tabela no Dia de Natal, caiu para quinto, um ponto atrás do rival local Everton, que avançou para o quarto lugar com 37 pontos, graças a um gol no segundo tempo de Romelu Lukaku.

O belga, que não marcava para o Everton há cinco jogos, fez gol três minutos depois que Gaston Ramirez anulou a vantagem conseguida com o gol de Seamus Coleman no começo do jogo.

Um pênalti de Roberto Soldado e gols de Mousa Dembele e Aaron Lennon levaram o Tottenham ao sétimo lugar, com 34 pontos.