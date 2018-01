Cheque os passos para que o Wi-Fi pegue bem A melhor forma de evitar aborrecimento com Wi-Fi é fazer um reconhecimento do terreno. Sabendo as condições em que o roteador será instalado, e até onde você precisará do sinal, é possível avaliar se será preciso uma antena extra. O tipo de Wi-Fi, G ou N, também depende muito do que você já tem de tecnologia em casa e o quanto quer gastar a mais. Até o uso que você fará da rede sem fios definirá sua escolha. Siga os passos e faça a coisa certa. 1. Veja a real necessidade de sinal que você precisa. Se sua expectativa é compartilhar a internet em um ambiente só, você pode usar um roteador menor e mais barato, com antena fixa (ou interna). Mas se realmente quer acessar a web de vários cômodos um roteador com antena removível é imprescindível. 2. O próximo passo é determinar o tipo de rede Wi-Fi que precisa. O padrão 802.11 G, mais usado, é o mais indicado se seus equipamentos – consoles de nova geração, smartphones e notebooks – são compatíveis com o padrão. O 802.11 G dá conta de navegação pela web e downloads em boa velocidade. O padrão 802.11 N é a evolução do Wi-Fi. Totalmente compatível com equipamentos do padrão G, tem como principal vantagem o maior alcance e a melhor velocidade de transmissão de arquivos dentro de uma mesma rede. Vale a pena investir em um roteador N se você já possui um notebook compatível com o padrão. Do contrário, o roteador, que custa mais caro que o G, não oferece nenhuma vantagem real em relação ao padrão anterior, pois funcionará transmitindo como um roteador G. Como a diferença de preços é grande, para um uso imediato, é mais recomendável utilizar o padrão G. 3. Siga atentamente as instruções de instalação do manual do seu equipamento. A maioria dos bons roteadores à venda no mercado traz um CD de instalação que ajuda ao usuário leigo a configurar e fazer a rede funcionar. Não esqueça de mudar a senha do roteador (para nenhum engraçadinho sequestrar sua rede) e atribua uma senha de proteção para sua conexão. O melhor protocolo é o WPA2, mas os notebooks mais antigos podem não ser compatíveis com ele. Na dúvida, use o WPA normal, que já oferece boa segurança. Em seguida, teste a cobertura. Se o sinal chegar de forma satisfatória a todos os ambientes que você deseja, o processo está completo. Caso a distância seja pequena, tente mudar o canal do roteador – no manual do equipamento isso é explicado – para um menos utilizado. Normalmente, isso é feito digitando-se um endereço específico no seu navegador web. 4. Se mesmo depois de testar os diferentes canais a recepção continuar ruim, é hora de partir para uma antena diferente, mais potente. Primeiro, verifique a potência da antena que já vem instalada no seu roteador – o normal é vir com uma de mais ou menos 3 dB. No mercado, existem antenas de diferentes tipos e potências. Em casa, normalmente antenas de 5 ou 7 dB já fazem uma enorme diferença. Prefira antenas do tipo omnidirecional, que espalham o sinal para todas as direções. Antenas direcionais têm usos mais específicos e demandam conhecimento profissional para serem bem aproveitadas. E atenção: um roteador funciona melhor com a antena posicionada no alto, não ao nível do chão, pois o sinal se espalha de forma mais uniforme pelo ambiente. 5. Se nem mesmo com as antenas mais potentes (nunca troque apenas uma antena. Se o roteador possui duas, troque ambas) você precisará apelar para um repetidor. O repetidor pega o sinal de internet e aumenta sua cobertura. Coloque o repetidor no ponto mais distante que o sinal chega com qualidade – no notebook, isso aparece como barrinhas de intensidade ou uma denominação como bom ou regular, ao se deixar o cursor sobre o ícone de rede localizado no canto inferior direito da tela no Windows – e configure-o usando o notebook. Siga o manual de instruções para que o repetidor enxergue sua rede Wi-Fi e, feita a associação, amplifique o sinal. Se tiver um roteador compatível com bridge, você também pode configurá-lo para aumentar a cobertura do sinal, sempre seguindo as instruções do manual .