Chevron é autuada pela terceira vez por vazamento

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) constatou que a empresa não cumpriu o plano de desenvolvimento do campo apresentado à reguladora.

Antes de perfurar poços, as petroleiras são obrigadas a apresentar planos à agência, com detalhes técnicos sobre operações a serem realizadas, como estudos geológicos e de perfurações de poços.

Em entrevista à Reuters na semana passada, a diretora da ANP Magda Chambriard disse que o projeto do poço perfurado teria funcionado perfeitamente não fosse uma falha que não havia sido comunicada à reguladora no mesmo projeto.

A Chevron já havia sido autuada por não ter cumprido o plano de abandono do poço por onde vazou petróleo e também por ter omitido imagens solicitadas pela reguladora.

A petroleira disse que vai analisar as alegações feitas na notificação da ANP e prometeu dar uma resposta dentro do prazo estipulado. Em nota, a empresa se defende, argumentando que tem agido de acordo com as "melhores práticas" da indústria do petróleo e no âmbito do Plano de Desenvolvimento aprovado pela própria ANP.

O valor da multa da agência reguladora ainda não foi revelado. Calcula-se que, no total, as punições ultrapassem R$ 100 milhões. A empresa também foi notificada pela agência por não ter declarado a ocorrência de enxofre em um campo de produção.

Além das autuações da ANP, a Chevron enfrenta ainda multas do Ibama, ação civil pública do Estado do Rio de Janeiro e inquérito apresentado pela Polícia Federal por causa do acidente no campo de Frade.

A Polícia Federal indiciou 17 pessoas e as empresas Chevron e Transocean por causa do vazamento. Todos vão responder por crime ambiental, incluindo o presidente da Chevron no Brasil, George Buck. Dos indiciados, 16 são acusados também de falsidade ideológica, pois, segundo a PF, teriam sonegado informações em depoimentos.