Chevron pagará indenização de R$ 20 bi por vazamento O Ministério Público Federal em Campos (cidade no norte do Estado do Rio) pediu à Justiça Federal que a petroleira norte-americana Chevron e a empresa Transocean paguem indenização de R$ 20 bilhões por danos ambientais e sociais causados pelo derramamento de óleo no Campo de Frade (Bacia de Campos) em 7 de novembro.