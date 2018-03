Chiclete com Banana comanda bloco Camaleão na BA O bloco Camaleão, o mais concorrido e um dos mais tradicionais do carnaval da Bahia - completa 30 anos neste carnaval -, fez hoje a estréia no Circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador. Como esperado, a banda Chiclete com Banana arrastou uma multidão pela Avenida Oceânica. Segundo a organização, apenas entre as cordas, havia cerca de 5 mil foliões. Muito emocionado em levar "a patinha do Camaleão para pisar na praia", o vocalista da banda, Bel Marques, contou como se sente depois de 30 carnavais à frente do bloco. "São 30 anos de alegrias e surpresas, 30 anos de muita força e luz. Passamos por muitas coisas maravilhosas."