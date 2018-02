Chico Anysio volta a ser internado O humorista Chico Anysio, de 80 anos, voltou a ser internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio, na última quarta-feira, 30 de novembro. A assessoria do comediante disse que ele teve febre e foi levado ao hospital. A equipe médica constatou que a febre estava sendo causada por fungos e iniciaram tratamento feito com antibióticos. Ainda não há previsão de alta. Na tarde do dia 11, Chico Anysio havia deixado a unidade após ficar internado com fortes dores na coluna.