Chicotadas e noite na cadeia

Mesmo com o passar das décadas, Zennoshin Shoji, de 92 anos, não se esquece do momento mais difícil para os koutakuseis: a 2.ª Guerra Mundial, que tantas restrições trouxe ao cotidiano dos imigrantes. Reuniões foram proibidas. Falar em japonês, também. Para se proteger, muitos queimaram fotografias e cartas. Shoji, por sua vez, chegou a apanhar da polícia com tiras de couro de peixe e a passar uma noite na cadeia, algo que até hoje não entende. "Eu não sabia por que não gostavam dos japoneses, né?" - Koutakuseis, os orientais de Parintins Nascido na província de Miagi Ken, em Sendai, Shoji tinha 22 anos quando embarcou para o Brasil com a mulher, Tomoyo. Cingapura, Rio, Belém: três meses até chegarem ao destino. Num carro de boi, o casal foi transportado diretamente para a colônia-modelo de Andirá, perto da Vila Amazônia. O vizinho, um caboclo que investia na produção de mandioca, não acreditava que aquele japonês franzino e inexperiente seria capaz de dar conta do trabalho duro que o esperava. Mas Shoji cumpriu o juramento dos koutakuseis e fez de tudo para transformar a Amazônia em seu lar. Hoje, ele mora em Manaus e guarda na memória a lida na lavoura e as doenças que acometiam os estrangeiros. Apesar das dificuldades encontradas aqui, o sorridente imigrante diz que ficar no Japão teria sido mais complicado: como muitos de sua idade, provavelmente precisaria prestar serviço militar na Mandchúria.