Chile confirma 24 casos de gripe H1N1 e lidera na América do Sul O Chile se converteu no país da América do Sul com mais casos confirmados da nova gripe H1N1, ao somar 24 pessoas contagiadas entre crianças e adultos, e este número deve provavelmente subir nos próximos dias, disse nesta quarta-feira o ministro da Saúde, Alvaro Erazo.