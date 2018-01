Chile prende hackers que atuavam em todo o mundo A polícia chilena prendeu quatro suspeitos de pertencerem a um grupo organizado de hackers e que seria culpado de inúmeras invasões de sites governamentais ao redor do globo, incluindo a página da NASA, a agência espacial norte-americana. O chamado grupo "Byond" esteve sob investigação por oito meses com a cooperação de autoridades dos EUA, Israel e diversos países sul-americanos, segundo afirmou o chefe da polícia, Gerardo Raventos. De acordo com ele, o grupo invadiu mais de 8 mil sites. "Eles não fizeram isso em busca de dinheiro, mas apenas por diversão", disse Raventos. O tipo de ataque feito era o chamado ´deface´, em que os invasores alteravam a aparência das páginas atacadas. O líder dos hackers, identificado como Leonardo Hernandez, 23, seria conhecido pelo codinome Nettoxic, um hacker procurado em vários países, afirmou Raventos. O outro suspeito é Carlos Amigo, conhecido como SSH-2. Os outros dois hackers não tiveram suas identidades divulgadas por serem menores de idade. Todos foram presos nesta segunda, dia 6, na capital Santiago e nas cidades de San Bernardo e Rancagua. Eles podem sofrer penas de até cinco anos de prisão pelo crime de sabotagem eletrônica.