Chile registra mais 15 casos de nova gripe; total vai a 44

O Ministério da Saúde não especificou cada um dos novos casos, embora tenha informado que mais da metade corresponde a crianças e adolescentes que vivem em comunidades exclusivas da cidade.

Vários colégios dessas regiões, com alunos que deram positivo nos exames ou que tenham contato com infectados, decidiram suspender as aulas para evitar um contágio maior.

"A maioria dos pacientes tem tido quadros clínicos leves, similar aos casos de influenza sazonal e encontram-se em boas condições recebendo tratamento em suas casas", disse a jornalistas Cecilia Morales, subsecretária interina de Saúde Pública.

(Reportagem de Mónica Vargas)