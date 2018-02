Chile soma 82 casos de gripe H1N1; mulher está em condição grave

Com o novo número divulgado pelo Ministério da Saúde, o Chile se mantém como o país com maior número de infectados na América do Sul.

Em um relatório diário, o Ministério da Saúde disse que a pessoa que se encontra em estado grave vive na zona sul do país e é atendida em um centro assistencial em Santiago.

Até agora, a maioria dos casos da nova gripe é de crianças de colégios de municípios de uma zona exclusiva da capital. Elas estão em boas condições de saúde.

(Reportagem de Antonio de la Jara)