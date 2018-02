Chilena Cencosud e Itaú Unibanco não fecham acordo em negócio de cartões O grupo varejista chileno Cencosud disse nesta segunda-feira que não conseguiu chegar a um acordo com o Itaú Unibanco para a venda de 51 por cento da sua operação de cartões de crédito na Argentina e no Chile, e deve criar uma empresa para lidar melhor com esse negócio.