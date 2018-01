Chileno Sánchez é submetido a exames por dor no ombro

O meia do Barcelona sentiu o ombro direito na quarta-feira durante o amistoso com a Irlanda do Norte em Valparaíso, quando novamente brilhou com as assistências precisas.

O jogador deixou o centro de treinamento na capital mineira com membros da equipe médica da seleção chilena, segundo o jornal El Mercurio.

Depois da partida com os europeus, Sánchez reconheceu que havia sentido o ombro, mas garantiu que não deveria haver nenhum problema para jogar o torneio, que começa no dia 12.

O jogador garantiu que os exames haviam sido programados com antecedência pelos médicos da equipe.

O Chile estreia contra a Austrália no dia 13 de junho em Cuiabá. Cinco dias depois, enfrenta a Espanha no Rio de Janeiro e no dia 23 jogará contra a Holanda em São Paulo.

(Reportagem de Felipe Iturrieta)