Chimpanzé foge de jaula em zôo no Japão

Ichiro, um chimpanzé de 42 anos, escapou de sua jaula no zoológico de Ishikawa, no Japão, na terça-feira e encontrou um lugar mais fresco no alto de um prédio. Ele ficou lá durante duas horas e meia, enquanto tratadores tentavam o impossível para captura-lo. Chegaram até a disparar dardos tranqüilizantes e jatos d'água contra o chimpanzé, mas nada funcionou. O macaco chegou a tomar a arma de um dos tratadores, mas por sorte ela caiu no chão antes que ele pudesse causar mais estragos. A solução para finalmente acalmar o chimpanzé foi a mais óbvia: uma simples banana. Ao aceitar a isca, o animal acabou sendo dominado e levado de volta à jaula. O problema todo começou depois que um dos tratadores esqueceu de trancar uma porta, permitindo a fuga de Ichiro. A temperatura em Ishikawa passou dos 34 graus na terça-feira.