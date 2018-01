China abandona debate internacional sobre internet sem fios A China decidiu, como medida de protesto, abandonar um debate internacional em Praga (República Tcheca) para decidir o futuro das conexões sem fio na internet, informou hoje a agência "Xinhua". A delegação chinesa, que se encontrava em Praga para defender sua versão (WAPI) da nova tecnologia, decidiu abandonar a reunião alegando que foi impedida de falar e que as conversas se desenvolveram num ambiente de "extrema injustiça". A queixa dos chineses é um capítulo a mais na disputa com os Estados Unidos pelo monopólio internacional dos padrões de codificação para as redes da internet sem fio. A China desenvolveu o padrão WAPI; o Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica dos Estados Unidos (IEEE) criou o sistema 11i, votado em março como o único válido pela Organização Internacional de Padrões (ISO - International Standards Organization). A China protestou, considerando a votação injusta. Foi convocada então a reunião de Praga, aberta dia 7 de junho, com representantes dos EUA, China, Reino Unido, França, Alemanha, Japão, Suíça, Holanda e Coréia do Sul. O conflito tecnológico também levou a China a pedir à ISO medidas contra a produtora de chips americana Intel por tentativa de monopólio. A empresa desenvolveu o 11i. O WAPI chinês foi elaborado por 22 empresas de computadores e telecomunicações chinesas. Entre elas o Lenovo Group, terceiro maior fabricante de computadores do mundo e dono da divisão de computadores pessoais da IBM. Em março, a ISO organizou uma votação para estudar a viabilidade dos dois sistemas: o WAPI só obteve oito votos de nações representadas na organização, enquanto o da Intel e do IEEE recebeu 24. A designação do padrão 11i como único sistema válido caiu como um balde de água fria no setor de telecomunicações da China, que pretende competir a médio prazo com as grandes empresas americanas. Pequim estudou no ano passado a possibilidade de tornar o WAPI obrigatório na China. A idéia provocou fortes reações do Governo americano e de empresas multinacionais, que temiam uma barreira técnica no comércio de tecnologia. O sistema WAPI pode ser utilizado também em telefones celulares e outros equipamentos de telecomunicações.