China Aircraft Leasing finaliza pedido de US$10 bi por 100 aviões da Airbus

Os aviões serão entregues no período de 2016 a 2022 e financiados por empréstimos bancários, dívida, capital próprio e capital de giro, entre outros meios, disse a Calc em um documento entregue à bolsa.

O acordo, anunciado pela primeira vez em 6 de novembro, inclui 74 aviões A320neo. O A320neo é uma versão atualizada do sucesso de vendas A320, de 150 assentos, oferecendo economia de combustível de 15 por cento. A aeronave deve entrar em serviço no fim do ano que vem.

A Calc, baseada em Hong Kong, integra o grupo de companhias de leasing com foco em aeronaves para voos de médias distâncias para as movimentadas rotas domésticas do país, mercado que vem se expandindo.

A China é o mercado de aviação de crescimento mais rápido e deve ultrapassar os Estados Unidos como o mercado mais movimentado de viagens domésticas dentro de 10 anos, segundo previsões recentes da Airbus.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Por Fang Yan e Matthey Miller)