China alcança 420 milhões de celulares em maio A China alcançou os 420 milhões de usuários de telefone celular no final de maio, o que consolida o país como o que mais tem aparelhos celulares no mundo, segundo um relatório do Ministério de Indústria da Informação chinesa divulgado hoje pela agência oficial "Xinhua". As estatísticas mostram um aumento de mais de 27 milhões de usuários nos últimos cinco meses, dobrando o aumento registrado na quantidade de usuários de telefonia fixa, aos quais a telefonia celular já supera em mais de 57 milhões de clientes. O aumento mensal médio no setor da telefonia celular ficou entre 3 milhões e 4 milhões de usuários no ano passado, tendência que disparou em outubro de 2003, quando a telefonia celular superou a fixa em clientela. Junto com esse aumento, o volume de mensagens de texto subiu 46,3% em relação aos cinco primeiros meses do ano anterior, até alcançar os 167,950 bilhões de envios. Fabricantes estrangeiros O ministério também afirmou que, entre janeiro e maio, a receita total na China das empresas de correio e telefonia superou os 287,820 bilhões de yuans (cerca de US$ 35,979 bilhões), 11,4% a mais que no ano passado. Apesar dos bons resultados dos operadores de telefonia móvel, os fabricantes locais continuam relegados ao segundo lugar em seu próprio mercado, o maior do mundo do setor, que é dominado por fabricantes estrangeiros. O ministério revelou ontem que 40% dos celulares do país são de marca chinesa (contra 44,5% em 2004) e menos de 6% dos aparelhos móveis exportados no ano passado foram chineses. Um total de 65 fabricantes (31 nacionais e 34 de capital estrangeiro) produz telefones celulares na China, onde no ano passado foram fabricados 304 milhões de unidades, 36,8% do volume mundial.