China aprova fábrica de chips da Intel de US$ 2,5 bilhões O governo chinês aprovou um plano da Intel para investimento de US$ 2,5 bilhões em uma fábrica de microchips a ser instalada na cidade de Dalian, no nordeste do país, afirmou a Comissão de Reforma e Desenvolvimento Nacional nesta terça-feira. A fábrica de chips terá capacidade mensal para 52 mil microprocessadores e usará tecnologia de 90 nanômetros, informou a comissão. O investimento da Intel é o primeiro em tal tipo de fábrica na China e é divulgado depois que a companhia injetou cerca de US$ 1 bilhão no país, onde já possui grandes unidades de teste e montagem em Xangai e em Chengdu, no interior. A sofisticação de um chip é medida pelo tamanho dos circuitos individuais inseridos em cada um. A medida de 65 nanômetros é uma das mais avançadas tecnologias atualmente em estágio de produção em massa. A Intel atravessa uma grande reformulação de seus negócios que inclui redução de preços e empregos, e lançamentos de novos produtos, enquanto tenta conter o avanço da rival AMD, que vem ganhando participação de mercado nos últimos anos. A Intel ingressou na China em 1985 e tem mais de 6 mil funcionários no país que trabalham em montagem, teste, pesquisa e desenvolvimento, segundo o site da empresa. Até recentemente, a maior parte dos fabricantes de chips vinham usando a China para instalação de centros de teste e montagem de chips, que exigem tecnologia mais simples. Poucas optavam por produzir chips no país, processo que envolve grande uso de tecnologia. A Intel informou que tornará a China este ano uma região independente em sua estratégia de vendas e marketing, por conta do crescimento da importância do país, que é o segundo maior mercado consumidor da companhia depois dos Estados Unidos.