China aumenta controle de sites que divulgam mapas do país

O governo chinês anunciou nesta quarta-feira, 26, uma campanha contra as páginas de internet que "oferecem ilegalmente informação geográfica e mapas", alegando que alguns deles ameaçam a segurança do Estado. O subdiretor do Birô Estatal de Cartografia e Agrimensura chinês, Ma Yiren, citado pela agência Xinhua, anunciou a campanha, que será comandada pelos ministérios da Segurança Pública e de Assuntos Exteriores, além de outros seis departamentos governamentais. Ainda não se sabe como esta medida afetará sites populares que oferecem imagens via satélite da China, como o Google Maps, mas o subdiretor do citado birô afirmou que as organizações estrangeiras também serão obrigadas a deter a publicação de "mapas ilegais". No entanto, indicou que a campanha se dirige principalmente a cerca de dez mil sites que operam no país e oferecem mapas "na maioria dos casos sem permissão". De acordo com Ma, alguns destes dados geográficos "poderiam significar o vazamento de segredos de Estado", e assegurou que os sites ilegais serão fechados.