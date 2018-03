China avisa que está preparada para defender ‘interesses nacionais’ em guerra comercial contra EUA

PEQUIM – A China está preparada para defender os interesses nacionais em uma guerra comercial contra os Estados Unidos, afirmou o vice-primeiro-ministro do País, Liu He, ao Secretário de Tesouro americano, Steven Mnuchin, durante uma ligação telefônica nesta sexta-feira, 23.

Segundo a agência de notícias Xinhua, Liu disse a Mnuchin que a decisão de Washington de impor tarifas de US$ 50 bilhões a importações chinesas viola as normas do comércio internacional e que a China está “pronta para defender os interesses nacionais" e espera que os dois lados "permaneçam racionais” durante as negociações.

Durante a ligação, Mnuchin também discutiu as investigações que apuram a participação de Pequim no suposto roubo de propriedade intelectual americana e transferência forçada de tecnologia. Os inquéritos americanos serviram de base para o aumento dos impostos sobre a importação chinesa.

Segundo a imprensa local, Liu respondeu a Mnuchin que as investigações “violam as regras do comércio mundial e é prejudicial para China, os Estados Unidos e todo o mundo.”

A conversa entre os dois representantes do governo ocorre um dia após Pequim anunciar que está considerando impor novas tarifas a importações americanas que totalizam US$ 3 b'ilhões. A retaliação busca contrabalancear o aumento dos impostos sobre aço e alumínio impostas por Washington.

O país asiático também entrou com ações legais na Organização Mundial do Comércial, afirmando que a decisão imposta pelos Estados Unidos interferem no comércio internacional. // REUTERS e EFE