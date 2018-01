China censura o melhor blog jornalístico em mandarim de 2005 O diário na internet "Massage Milk", do jornalista chinês Wang Xiaofeng e que foi premiado em 2005 como o melhor blog jornalístico em mandarim, foi censurado a partir desta quarta-feira, denunciaram ativistas pró-liberdade de expressão. Ao entrar no endereço do blog , uma mensagem em chinês diz que "devido a razões inevitáveis que todo mundo conhece, este blog está fechado temporariamente". O "Massage Milk" recebeu um dos importantes prêmios BOB (Best Of Blogs), concedidos pela Deutsche Welle em 2005, quando o prêmio principal foi para o argentino "Más respeto que soy tu madre". Wang também é jornalista do semanário Sanlian Life Weekly, uma das publicações culturais mais conhecidas da China, e seu blog costuma incluir críticas à política e cultura nacionais, mas algumas vezes também acusa a visão do país apresentada no Ocidente. O blog jornalístico "Danwei" denunciou também que nesta quarta-feira não se tem acesso ao famoso diário na internet em chinês "Milk Pig", de uma jornalista da cidade de Cantão, sul do país, e que trata principalmente de notícias da "imprensa rosa". A tela inicial do "Milk Pig" apresenta a mesma mensagem que no caso anterior. Um terceiro blog que, segundo os internautas, foi censurado nesta quarta-feira é o "Pro State in Flames", de um repórter de Pequim que no final de 2005 informara sobre a polêmica demissão de vários redatores-chefe no jornal pequinês Beijing News. Neste caso, o servidor destaca expressamente na mensagem de erro que não é possível ter acesso ao blog "por razões que não são Técnicas". A cada ano, por ocasião da sessão anual da Assembléia Nacional Popular (principal órgão legislativo chinês), as autoridades aumentam as medidas de segurança em torno de núcleos críticos da sociedade, como dissidentes, religiosos, peticionários, etc, a fim de evitar grandes protestos. Durante a assembléia, que começou em 5 de março, a polícia vigia dia e noite as casas de conhecidos dissidentes, além de aumentar os efetivos na Praça da Paz Celestial e outras áreas "sensíveis" da capital. O governo da China - segundo país do mundo em número de internautas (110 milhões), depois dos EUA - exerce um rígido controle da imprensa, e nos últimos anos tenta fazer o mesmo com a internet, que se tornou um dos principais veículos de expressão de idéias. Apesar do bloqueio, no início desta tarde de quarta-feira o blog "Massage Milk" voltou a ficar ativo e pode ser acessado através de nosso "Veja Mais".