China chega a 162 milhões de usuários da internet

A China atingiu a marca de 162 milhões de internautas, 12,3% da população, segundo informou a agência estatal Xinhua, citando os resultados de um estudo do Centro da Internet do país. Cerca de 122 milhões de chineses têm acesso à rede por banda larga e 44,3 milhões por telefone. Um terço dos usuários utiliza uma conexão sem fios (Wi-Fi), detalhou o novo estudo. A China se consolida assim como a segunda maior comunidade de internautas do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O país tem 9,18 milhões de domínios, dos quais 6,15 milhões são ".cn". A opção, com um crescimento anual de 137,5%, este ano alcançou os 810 mil novos endereços, superando pela primeira vez os ".com". A China conta com 67,1 milhões de computadores conectados à internet. São 7,7 milhões a mais que no ano passado. A rede na China é submetida a um forte censura. O Governo limita informação política do exterior, especialmente em temas como direitos humanos, Taiwan e Tibete.