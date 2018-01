China condena editor de site a 6 anos de prisão Uma corte chinesa condenou um editor de um portal de notícias a seis anos de prisão nesta segunda-feira por incitar subversão ao publicar ensaios contra o governo, disse seu advogado, no mais recente caso de severas medidas implementadas contra dissidentes. A Corte Intermediária do Povo em Ningbo, na província de Ningbo, na costa leste do país, condenou Zhang Jianhong, conhecido pelo apelido de Li Hong, por "incitar a subversão do poder do Estado", disse o advogado Li Jianqiang à Reuters. "A sentença é muito pesada", disse o advogado por telefone. "As acusações de que Li Hong atacou o governo por meio de ensaios é totalmente sem sentido. Tudo o que ele fez foi exercer sua liberdade de discurso garantida pela constituição da China." Zhang foi detido em setembro e o site "Aegean Sea", que ele dirigia, foi fechado. A China é o país que mais prende jornalistas no mundo, com pelo menos 32 sob custódia, e outros 50 que atuam na Internet presos, de acordo com a organização Repórteres Sem Fronteiras.