China condena ladrão que roubou itens em jogo online No ano passado, uma corte em Guangzhou, capital da província de Guangdong, teve de julgar um suspeito acusado de roubar e vender itens e identidades em um jogo online. Yan Yfian, de 20 anos, foi considerado de culpado de roubar senhas de acesso e itens como equipamentos de 30 jogadores do game ´Da Xihua Xiyou´, no ano passado, quando trabalhava no provedor de acesso NetEase. Julgado culpado, ele entrou com um recurso alegando que o roubo de itens virtuais não poderia ter a mesma validade de bens do mundo real. Não funcionou. No final das contas, a corte confirmou o veredito e a multa que Yfian deverá pagar, no valor de 5000 yuans (cerca de US$ 620), justificando que os jogadores do game ´Da Xihua Xiyou´ empregaram tempo e energia reais na aquisição de itens e habilidades. Além disso, o acusado havia lucrado dinheiro real com a venda destes itens (mais de 4000 yuans, cerca de US$ 500).