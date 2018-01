A Guxiang, empresa que opera as páginas do Google na China, foi incluída na lista de mais de 200 companhias que tiveram suas licenças renovadas. A lista está na página do ministério na Internet (www.miit.gov.cn).

Segundo o documento, a empresa foi aprovada após "realizar melhorias". O texto não trazia mais detalhes.

(Reportagem de Michael Wei e Emma Graham-Harrison)