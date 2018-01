China desbloqueia Blogspot após anos de censura Após meses de aumento da censura na Internet por parte das autoridades, os internautas chineses receberam uma boa notícia: o servidor de blogs Blogspot, um dos mais populares do mundo, se tornou acessível após vários anos de bloqueio. Desde ontem, o acesso a qualquer blog dos servidores Blogspot e Blog City é possível na China. Antes, só era possível ler as páginas recorrendo-se a servidores "proxy" ou truques semelhantes, o que impedia, entre outras coisas, deixar comentários. O Blogspot, serviço muito popular entre os internautas devido a sua facilidade de manejo, aloja diversos blogs com conteúdo polêmico sobre a China. É o caso de "Sex and Shanghai", no qual um estrangeiro conta suas experiências sexuais na metrópole. Outros exemplos são "Angry Chinese Blogger", que comenta a política e as atualidades do país, e "China Confidential", escrito por um jornalista muito crítico ao regime comunista. A censura não permitia ler os blogs em território chinês. Mas, curiosamente, permitia entrar nas páginas de edição. Assim, alguns blogs eram escritos no próprio país, apesar do bloqueio. Há duas semanas, um site em que intelectuais chineses comentavam temas de política e atualidade, "Century China", foi fechado por ordem das autoridades. A China é o segundo país com mais internautas do mundo (123 milhões, atrás apenas dos EUA). O Governo incentiva o uso de novas tecnologias a fim de desenvolver o mercado, mas restringe cada vez mais a liberdade dos usuários da internet no interior do país.