China descobre 'novas' geleiras no teto do mundo

A China descobriu 42 novas geleiras no teto do mundo, o platô de Qinghai-Tibete, cujas camadas de gelo vêm diminuindo em virtude do aquecimento global, informou a mídia estatal na terça-feira, 25. Esse novo grupo de geleiras pode ser o maior dentre os existentes na área. O governo chinês se preocupa cada vez mais com o aquecimento global, já que há estudos mostrando que as geleiras do platô, onde os maiores rios da China nascem, estão diminuindo. Imagens de satélite revelaram a presença das 42 geleiras no condado Bomi, que possui uma altitude média de 4.200 metros acima do nível do mar, afirmou o jornal China Daily. Os rios de gelo presentes do platô, que faz fronteira com o Himalaia, respondem por 80% das geleiras da China e são cruciais para o fornecimento de água potável e de água para irrigação nas terras mais baixas do país. "Se isso (a descoberta) for confirmado, esse seria o maior grupo de geleiras do platô", disse, segundo a mídia local, Zhaxi Norbu, diretor do departamento de relações públicas do condado de Bomi. A China possui cerca de 46 mil geleiras, cobrindo um total de 60 mil quilômetros quadrados e localizadas em sua maioria no Tibet e em Xinjiang. No último século, a área das geleiras diminuiu em cerca de 30%.